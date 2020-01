iciHaiti – Religion : «Sainte-Famille», a new Parish in Canaan 3

Source: Haiti Libre

It's Mgr. Sylvain Ducange, Auxiliary Bishop of Port-au-Prince, who in the Sainte-Famille Church filled with faithful for the occasion, carried out the canonical erection and…

Link: iciHaiti – Religion : «Sainte-Famille», a new Parish in Canaan 3