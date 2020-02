Dodenaantal bloedbad in Thais winkelcentrum loopt op naar 29

Source: Suriname Times

Het aantal doden bij het bloedbad zaterdag in Thailand is opgelopen naar 29, meldt persbureau Reuters. Ook het aantal gewonden is naar boven bijgesteld: 57. Zondag werd…

Link: Dodenaantal bloedbad in Thais winkelcentrum loopt op naar 29