Hotel Velazco, Matanzas, Cuba – Photo of the Day

Source: Havana Times

Hotel Velazco, Matanzas, Cuba. By Greg McDougall (Canada). Camera: Fujifilm X-T2 The post Hotel Velazco, Matanzas, Cuba – Photo of the Day appeared first on…

Link: Hotel Velazco, Matanzas, Cuba – Photo of the Day